Castellamonte, detenuto agli arresti domiciliari continua a spacciare da casa sua: arrestato

Nonostante fosse agli arresti domiciliari dallo scorso dicembre scorso, un uomo di 51 anni residente a Castellamonte ha tranquillamente continuato a spacciare droga gestendo tutto dalla propria abitazione.

A scoprirlo sono stati i carabinieri di Castellamonte che una decina di giorni fa hanno perquisito l'appartamento dell'uomo. All’interno delle varie stanze hanno rinvenuto 85 grammi di marijuana, un panetto di quasi un etto di hashish, due sacchetti con 8 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e un coltello con la lama ancora sporca di sostanza stupefacente.

L’uomo era già stato arrestato tre mesi prima. Il 31 dicembre scorso, infatti, i Carabinieri di Ivrea avevano trovato nella stessa abitazione 26 grammi di hashish, 80 grammi di cocaina e 1.300 euro in contanti derivanti dell'attività di spaccio.

Il cinquantunenne è stato nuovamente arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato immediatamente portato nel carcere di Ivrea.