Torino in ansia per Sofia: 20 anni, è scomparsa da ieri mattina. L'appello della famiglia

Sono ore di ansia, a Torino, per la sorte di Sofia Napolitano. La ragazza, di appena 20 anni, ha fatto perdere le sue tracce da ieri mattina e la sua famiglia ha iniziato a chiedere aiuto anche tramite i social network.

Secondo quanto riportato dalla mamma della giovane, non si hanno più notizie di Sofia da lunedì mattina.



La descrizione che viene fatta (così come la foto che viene diffusa) richiama capelli castani lunghi e ricci, mentre l'abbigliamento con cui è stata vista uscire di casa comprende un paio di pantaloni neri e una felpa di colore beige.

Nel post viene inoltre chiesto, a chi avesse eventuali segnalazioni, di rivolgersi al 112 contattando le forze dell'ordine, oppure di chiamare il numero di cellulare della mamma stessa (347 550 9780).



Lo zio Luigi ha condiviso un appello in cui afferma che la ragazza "quando si è allontanata la mattina del 15 settembre dalla sua casa di Torino non era sola, ma con un ragazzo colombiano".