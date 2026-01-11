Area abbandonata davanti al parco Le Vele: “Da 3 anni chiediamo interventi”

Un’area recintata, lasciata in stato di abbandono da anni, proprio di fronte al Parco Le Vele, in strada San Mauro 97. È su questo spazio che la Circoscrizione 6 torna a puntare il dito contro il Comune di Torino, chiedendo un intervento di ripristino che tarda ad arrivare nonostante le sollecitazioni avviate già nel 2021.

A farsi portavoce della richiesta sono la coordinatrice all’Ambiente, Giulia Zaccaro, e il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto, che spiegano come da tre anni venga chiesta una trasformazione semplice e a costi contenuti: un prato fruibile, qualche albero, due panchine e un cestino per i rifiuti. Un intervento minimo, ma sufficiente per restituire decoro e funzionalità a uno spazio oggi inutilizzabile.

Secondo la Circoscrizione, lo stato dell’area e del marciapiede adiacente è “disastroso”, con una situazione che, se riguardasse un privato, sarebbe già stata segnalata alla Polizia municipale. In questo caso, però, il frontista è lo stesso Comune di Torino, che - denunciano - continua a non intervenire.

A peggiorare il quadro, la vegetazione incolta che ha trasformato l’area in una sorta di “giungla”, con ricadute negative anche per le attività vicine, come il distributore di carburante confinante, che avrebbe espresso la propria disponibilità a vedere riqualificato lo spazio. “Tre anni fa abbiamo presentato un documento ufficiale - spiegano -, e vista la situazione continueremo a sollecitare il ripristino dell’area”.