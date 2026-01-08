Protezione civile, incontro pubblico in Circoscrizione 6 per conoscere il piano comunale

Un momento di informazione e confronto aperto a tutta la cittadinanza. La Protezione Civile della Città di Torino organizza una serie di incontri pubblici nelle Circoscrizioni per presentare il Piano Comunale di Protezione Civile e spiegare come funziona il sistema di tutela del territorio in caso di emergenza.

L’obiettivo dell’iniziativa è aumentare la consapevolezza dei cittadini sui rischi presenti sul territorio e su come comportarsi nelle diverse situazioni di emergenza, fornendo indicazioni pratiche e chiarendo il ruolo che ogni persona può avere nella sicurezza collettiva.

Per la Circoscrizione 6 l’appuntamento è fissato per giovedì 8 gennaio 2026 alle 17.30, nella sala consiliare di via San Benigno 22. Durante l’incontro verranno illustrati i contenuti principali del Piano comunale, le procedure operative previste e le modalità di attivazione dei soccorsi, con spazio anche per domande e interventi da parte del pubblico.

Gli incontri, promossi dalla Protezione Civile della Città di Torino in collaborazione con le Circoscrizioni, rappresentano un’occasione importante per rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini e favorire una cultura della prevenzione e della responsabilità condivisa.

L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo protezione.civile@comune.torino.it.