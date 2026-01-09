Metro 2, aggiudicata la gara per la fornitura dei treni. Nel 2033 convogli in viaggio da Rebaudengo a Porta Nuova

Passi in avanti per la futura linea 2 della metropolitana di Torino: il raggruppamento guidato da Hitachi Rail STS, con Hitachi Rail GTS Italia e Bonifica, si è aggiudicato la gara per la progettazione, la realizzazione delle opere di sistema e la fornitura dei treni della tratta Rebaudengo–Politecnico.

Gara da 481 mln

L'importo complessivo del bando, come chiarisce il Commissario Straordinario di Governo per l'infrastruttura Bernardino Chiaia, è di 481.6 milioni di euro. "L’aggiudicazione - aggiunge il sindaco Stefano Lo Russo - consente ora di passare alla gara per le opere civili della linea 2".

Vagoni in viaggio per inizio 2033

L'attuale cronoprogramma - confermato da questo nuovo step - prevede che tra la fine del 2032 e l'inizio del 2033 i primi passeggeri potranno salire a bordo della linea 2. Al momento l'opera è finanziata con 1 miliardo e 828 milioni di euro.

A causa dei rincari energetici e dei materiali, con questi soldi sarà possibile realizzare il tratto da Rebaudengo a Porta Nuova, non arrivare fino al Politecnico come originariamente previsto.

Bonifiche al Trincerone

Nelle scorse settimane sono già partite le bonifiche lungo il trincerone di via Sempione e via Gottardo. Sulle ceneri della vecchia Gondrand, ormai sparita dai radar, e dell’ex Carlini, sorgerà il nuovo capolinea d’interscambio della linea 2. Lo ha confermato negli scorsi giorni l’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni, parlando della prossima rigenerazione urbana dei 38mila metri quadrati complessivi presenti tra corso Venezia, via Cigna, via Lauro Rossi e il parco Sempione.

Il capolinea e il polo dell’interscambio

La Città risparmierà due milioni di euro grazie all’accordo con i privati sulle aree non espropriate, che porterà alla nascita del nuovo capolinea della metro 2 che andrà a raccordarsi con la stazione ferroviaria Rebaudengo del Servizio Ferroviario Metropolitano e la nuova stazione dei bus in via Fossata, già in fase avanzata di realizzazione. "La Linea 2 della Metropolitana è attesa da anni: oggi Torino sta finalmente trasformando questa attesa in realtà" ha chiosato Lo Russo.