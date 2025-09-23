Cantieri in piazza Baldissera e al Valentino, nel 2025 per i commercianti sconto sui rifiuti

Nel 2025 sconti sulle tasse comunali per i commercianti colpiti dai disagi dei cantieri al Valentino e piazza Baldissera. Come accaduto gli scorsi anni, la Città ha deciso di concedere delle agevolazioni per i negozi ed artigiani in zone dove sono in corso dei lavori impattanti, dalla durata di sei mesi.

Gli sconti

Il via libera al provvedimento questa mattina, su proposta dell’assessora al Bilancio Gabriella Nardelli. Nel dettaglio per il 2025 è prevista una riduzione del 40% per dodici mesi sulla Tassa Comunale sui rifiuti (Tari) e sul Canone patrimoniale di concessione dell’occupazione di spazi pubblici e di autorizzazioni relative all’esposizione di messaggi pubblicitari (Cup) per i commercianti nell’area del Valentino.

Qui infatti sono in corso i lavori di riqualificazione del Parco, con un intervento complesso che entro il 2027 darà nuova vita al Borgo Medievale, al Teatro Nuovo, a Torino Esposizioni, alla Rotonda ed al parcheggio.

Allora stesso tempo la Giunta ha dato il via libera ad uno sconto del 40% per dieci mesi, sia di Tari che di Cup, per gli esercizi commerciali vicino a piazza Baldissera, dove è in corso il cantiere per trasformare il modo da rotonda ad incrocio con semafori.

Le vie interessate

Potranno godere del beneficio le attività nelle seguenti vie: piazza Baldissera, via Stradella (tra Piazza Baldissera e Via del Ridotto), via Cambiano (tra via Giachino e Via Stradella), via del Ridotto (tra Via Stradella e Corso Venezia), corso Venezia (tra Piazza Baldissera e fino all’altezza di Via del Ridotto e Via Cervino), via Cervino (tra Corso Venezia e Via Alagna), via Alagna (tra Via Cervino e Via Pont), via Pont (tra Via Stradella e Via Parella), via Parella (tra Via Pont e Corso Vigevano), corso Vigevano (tra Piazza Baldissera e fino all’altezza di Via Gressoney e Via Piossasco), via Giaveno (tra Corso Vigevano e Lungo Dora Napoli), Lungo Dora Napoli (tra Via Giaveno e Corso Principe Oddone), corso Principe Oddone (tra Lungo Dora Napoli e Piazza Baldissera), via Chiesa della Salute (tra Via Stradella e Via del Ridotto), Via Saint Bon (tra Corso Vigevano e Via Giaveno), via Cecchi (tra Piazza Baldissera e Via Giaveno), via Beinasco (tra Corso Principe Oddone e Via Giaveno).

Il commento

Le agevolazioni TARI 2025 saranno applicate automaticamente in sede di saldo, mentre nel caso del Cup i commercianti ed artigiani dovranno presentare domanda.

"Si tratta di misure - sottolinea l’assessora Nardelli - che testimoniano lo sforzo dell'amministrazione verso le categorie produttive, intervenendo concretamente e con risorse proprie per mitigare i disagi legati ai cantieri".