Microchip, il Piemonte guida l'alleanza europea per competere contro Cina e gli Usa di Trump: "Costruiamo un'alternativa all'automotive"

Tra Sassonia e Catalogna

" Ringraziamo la Sassonia per il grande lavoro fatto fin qui, mentre la Catalogna sarà vicepresidente in attesa di prendere la guida dopo di noi, nel 2026 ", ha detto Andrea Tronzano , assessore regionale alle attività produttive. Ma la rete di alleanze va anche oltre i tre territori interessati. " C'è grande collaborazione tra Piemonte e Lombardia - ha sottolineato Tronzano - A inizio gennaio riuniremo imprese e università delle nostre due regioni per raccogliere idee e suggerimenti in vista del vertice a livello europeo".

Unire la voce di 35 regioni

Ma sono già chiari alcuni dei territori in cui bisognerà operare. " È fondamentale conoscere le rispettive catene di valore, trovare collaborazioni e portare istanze all'Unione Europea che rappresentino 35 regioni - ha detto ancora Tronzano - Una massa critica che rappresenta una potenza e che può, dal basso, spingere ad agire sul Chip act . Bisogna iniziare ad agire per essere più concreti e innovativi nel prossimo settennato ".

Passare dal 10 al 20% del mercato

" Bisogna essere rapidi anche nel valorizzare nuovi talenti e creare nuove professionalità. I nostri competitor sono esterni al nostro continente e non interni. E sono leggermente più avanti di noi, come Usa e Corea. Vogliamo passare dal 10 al 20% del mercato, un obiettivo sfidante, ma possibile ", ha concluso.

Effetto Usa come stimolo

"Negli Usa non possiamo che vedere un competitor che ci farà migliorare, non vedo connotazione negativa - ha commentato Tronzano - Siamo in vantaggio sulla Cina sull'intelligenza artificiale e vogliamo mantenere questa supremazia sul colosso orientale. L'Europa si deve posizionare in maniera concreta e contando sugli Usa come alleato strategico".