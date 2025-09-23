Guerriglia urbana per sciopero per Gaza, Lo Russo: "Violenze fanno male alla causa"

"Ribadisco la mia totale condanna alle scene di violenza. Episodi che fanno male alla causa dei manifestanti, che noi condividiamo su tutti i punti di vista come amministrazione, anche con atti del Consiglio". Così il sindaco Stefano Lo Russo ha commentato ai microfoni di To Radio le azioni di guerriglia urbana registrate in alcune città, in particolare alla stazione centrale di Milano, in occasione dello sciopero globale di ieri per Gaza.

Sciopero a Torino

Nel capoluogo piemontese non si sono registrati grossi problemi, a parte qualche tensione con gli automobilisti durante i blocchi autostradali al Rondò Rivella, sulla A4 Torino-Milano e su corso Unità d'Italia. I manifestanti hanno poi occupato i binari a Porta Nuova e bruciato la foto della premier Giorgia Meloni immortalata con il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Episodi isolati, che non hanno portato a tensioni. E tornando invece al lancio di oggetti e scontri nelle altre città, Lo Russo ha aggiunto: "La devastazione non aggiunge nulla alla causa del popolo palestinese, ma innesca dei meccanismi politici che indeboliscono la mobilitazione enorme che c'è stata ieri in Italia".