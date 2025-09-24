A Torino arriva il Salone dell'auto: ecco come cambia la viabilità

Dal 26 al 28 settembre 2025, nel cuore di Torino, tra Piazza Castello, Piazzetta Reale e i Giardini Reali, si terrà il Salone dell’Auto, evento a ingresso gratuito per il quale si annuncia una grande presenza di appassionati e visitatori.

Per garantire la corretta logistica della manifestazione e facilitare l’accesso dei partecipanti, saranno adottate alcune modifiche alla viabilità e limitazioni alla circolazione dei veicoli nella zona di piazza Castello.

Divieti di transito

Dalle ore 8 alle ore 20 di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 settembre, sarà vietato il transito ai veicoli nelle seguenti aree:

piazza Castello (intera area);

via Pietro Micca (nel tratto tra via XX Settembre e piazza Castello);

via Po (nel tratto tra via Rossini e piazza Castello);

viale Partigiani (intera area);

viale Primo Maggio (nel tratto tra piazza Castello e viale Partigiani).

Divieti di sosta

piazza Castello, tutta, eccetto il lato sud tra via Roma e via Accademia delle Scienze, dalle ore 15 del 22 settembre alle ore 15 del 30 settembre;

piazza Castello, lato sud, tratto tra via Roma e via Accademia delle Scienze, dalle ore 7 del 26 settembre alle ore 19 del 28 settembre;

viale Primo Maggio, stalli auto nel tratto tra Viale Partigiani e Rondò Rivella, dalle ore 8 del 22 settembre alle ore 15 del 30 settembre.

Divieto di vendita, detenzione e consumo di bevande in contenitori di vetro e metallo da asporto

Per ragioni di sicurezza, nei giorni dell’evento sarà vietata la vendita per asporto, la detenzione e il consumo di bevande in contenitori di vetro e metallo nell’area cittadina che comprende:

l’intera area di Palazzo Reale (Corte Reale, Giardini Reali Alti), piazzetta Reale, piazza Castello, Viale I Maggio, viale Partigiani, piazzetta Mollino, via Po (tra piazza Castello e via Bogino), via Verdi (tra piazza Castello e via Bogino), via Pietro Micca (tra piazza Castello e via XX Settembre), via Barbaroux (tra piazza Castello e via XX Settembre), Via Garibaldi (tra Piazza Castello e Via XX Settembre), via Palazzo di Città (tra piazza Castello e via XX Settembre), via Roma (tra piazza Castello e via Cesare Battisti), via Accademia delle Scienze (tra piazza Castello e via Cesare Battisti), Galleria Subalpina (intera area).

Il divieto sarà inoltre in vigore sabato 27 settembre, dalle ore 12 alle ore 24, e fino a cessate esigenze, anche in piazza San Giovanni e piazza Vittorio Veneto (intere aree).

Parcheggi sotterranei

Sarà chiusa la sola rampa di ingresso al parcheggio sotterraneo Castello situata in Viotti/Micca/Castello per tutte e tre le giornate.

Trasporto pubblico

I percorsi di alcune linee del trasporto pubblico subiranno deviazioni nell’area interessata dall’evento. Per maggiori informazioni sulle variazioni, si invita a consultare il sito di GTT alla pagina dedicata:

https://www.gtt.to.it/cms/avvisi-e-informazioni-di-servizio/torino-e-cintura/12232-salone-dell-auto-2025-variazioni-linee-per-temporanea-chiusura-di-piazza-castello-il-26-27-28-settembre