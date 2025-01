Lotta alla droga, il 2025 comincia con il sequestro di ben 21 chili di sostanze tra Nichelino e Moncalieri: due arresti

Due persone, di ventotto e diciotto anni, sono state arrestate dalla Polizia con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti del Commissariato di Mirafiori hanno infatti scoperto, nel territorio del Comune di Nichelino, un fiorente giro di spaccio di droga, individuando due uomini che avevano attirato la loro attenzione.

Uno di loro veniva notato mentre entrava in un palazzo con un trolley, per poi successivamente uscire dallo stesso in compagnia di un’altra persona, il diciottenne appunto, che si allontanava in taxi con la valigia al seguito.