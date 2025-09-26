Greta Piccolo di Enaip Grugliasco conquista l’oro ai WorldSkills Italy 2025

Un nuovo successo per Enaip Piemonte arriva dai Campionati Nazionali dei Mestieri WorldSkills Italy 2025, disputati a Bolzano dal 18 al 20 settembre. Tra i giovani talenti in gara, Greta Piccolo, studentessa di ENAIP Grugliasco, ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria Hotel Reception, portando in alto i colori del Piemonte e della nostra scuola.

Il risultato è frutto di impegno, preparazione tecnica e passione, ma anche del lavoro costante di chi accompagna i ragazzi nel loro percorso formativo. Greta è stata seguita da Rossella Colucci, docente di Enaip ed Expert di riferimento per la competizione.

«È stata un’emozione grande e stimolante. Ho sentito una grande responsabilità non solo come tecnico, ma anche come supporto costante ed emotivo per Greta. Il livello delle gare era molto alto, con standard internazionali: questa esperienza è stato un vero allenamento alla professione. Sono molto orgogliosa di Greta, non solo per la sua vittoria, ma anche per la sua crescita personale. Durante la gara ha saputo gestire la tensione in modo eccellente: era determinata, ma serena» – racconta Rossella Colucci.

Anche Greta ha voluto condividere la sua emozione per questo traguardo: «L’avventura ai WorldSkills è un’esperienza che rifarei altre mille volte. Dietro c’è stata una preparazione lunga e impegnativa, ma è stata una bella sfida, perché ho avuto l’opportunità di confrontarmi con tante persone della mia età. Attualmente sto già lavorando come hotel receptionist presso il Turin Palace Hotel, ma il lavoro è comunque diverso dalla competizione, dove dovevo mantenere sempre alta e costante l’attenzione e la concentrazione e dove ho trovato avversari preparati. Sono stati giorni bellissimi e sono davvero contenta di questa vittoria».

L’edizione 2025 dei WorldSkills Italy ha visto oltre 130 giovani sfidarsi in 23 mestieri, affiancati da più di 90 tutor ed Expert. Un contesto altamente competitivo che conferma quanto sia importante investire sulla formazione professionale come motore per costruire le competenze del futuro.

Per Enaip Piemonte, la vittoria di Greta è motivo di grande orgoglio: testimonia l’alto livello della nostra offerta formativa e la capacità dei nostri allievi e delle nostre allieve di distinguersi non solo a scuola e nel mondo del lavoro, ma anche in competizioni nazionali e internazionali.