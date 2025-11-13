Atp Finals e possibile trasferimento a Milano, Gaudenzi: "Torino ha dimostrato tantissimo"

"Torino ha dimostrato tantissimo: ha fatto tutto quello che doveva fare. Ora é una discussione interna, un processo di review ". Così il presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi è intervenuto sulla futura location delle Finals.

Lo scenario

Torino si è assicurata il torneo fino al 2026, ma dal 2027 al 2030 l'unica certezza è che si svolgeranno in Italia. Le possibilità sul tavolo sono appunto che il prossimo anno l'evento si giochi come previsto all'ombra della Mole e dal 2027 vada per quattro anni a Milano.

Sala: "Atp Finals ora non sono mia agenda"

Il sindaco meneghino Beppe Sala, con molto fair play e per non entrare in contrasto con il collega "amico" Stefano Lo Russo, negli scorsi giorni ha detto: "Le Atp Finals? Più avanti potranno arrivare all'Arena Santa Giulia, ma non è nella mia agenda ora chiudere questa partita".

Pala Santa Giulia più capiente

La priorità per il capoluogo lombardo è fare bene le Olimpiadi di Milano-Cortina. Certo è che il Pala Santa Giulia avrà 3mila seggiolini in più della torinese Inalpi Arena, e questo per gli organizzatori – che già quest’anno hanno chiesto l’aumento della capienza – conta.

I maxi-criteri per la scelta

A chiarirlo anche Gaudenzi, spiegando i maxi fattori che porteranno Atp ad optare la scelta della location: "A mio giudizio é un insieme fra esperienza per i giocatori, esperienza per gli appassionati e anche potenziale per il mercato perché vogliamo essere attrattivi da un punto di vista estero, avere la possibilità di fan che arrivano dall’estero. Quindi é un insieme di cose, non c’é un criterio solo".