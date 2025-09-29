Da 10 giorni in sciopero della fame per Gaza: "Meloni riconosca il genocidio in Palestina"

In sciopero della fame da dieci giorni perché "Meloni riconosca il genocidio in corso in Palestina". Residente a Mappano, oggi Claudio Borsello ha portato la sua protesta davanti al Comune di Torino in occasione del Consiglio Comunale.

Le richieste

Seduto ai piedi della statua del Conte Verde, Borsello di Ultima Generazione spiega come da una settimana e mezza abbia detto stop al cibo insieme ad altre tre attiviste di Roma. "Siamo al decimo giorno di sciopero" racconta, per poi aggiungere: "noi chiediamo due cose. La prima è che Meloni riconosca il genocidio, mentre la seconda la protezione degli equipaggi civili della Global Sumud Flotilla, che sta cercando di aprire corridoio umanitario".

Protesta davanti a Palazzo Lascaris

A questo si aggiunge "il riconoscimento della Palestina e la sospensione di ogni forma di cooperazione con Israele". Normalmente seduto in piazza Castello, ora denominata "piazza Palestina", ha deciso di spostare oggi la sua protesta per chiedere un atto in Sala Rossa a sostegno di Gaza. Domani Borsello andrà in presidio davanti a Palazzo Lascaris, per fare sentire la sua voce anche al Consiglio Regionale.





Ad unirsi alla sua protesta anche il Centro Studi Sereno Regis, che in questi giorni ha dato il via ad uno sciopero della fame a staffetta.