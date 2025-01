Forzano la serranda elettrica e saccheggiano un parrucchiere: “Troppi furti, qualcuno ne risponderà?”

Furto nella notte ai danni del negozio “I Lucas” di via Borgaro 78/A, quartiere Madonna di Campagna. I ladri sono riusciti a sollevare la serranda elettrica e a sfondare la porta del negozio. Scappando via con un grande bottino. Nello stesso isolato qualcuno (forse gli stessi ladri) ha provato anche a entrare in un negozio di frutta e verdura.

“Siamo molto dispiaciuti per quello che è successo, purtroppo l’anno non è iniziato nel migliore dei modi” così Michele Giannini, vicepresidente dell’associazione commercianti di via Borgaro. “Ignoti si sono introdotti nel locale e hanno sottratto merce preziosa, causando non solo danni economici, ma anche un forte senso di insicurezza - ha commentato su Facebook la consigliera di Fdi della Circoscrizione 5, Cinzia Redavid -. È importante che la comunità rimanga unita e attenta per prevenire situazioni simili e supportare chi è stato colpito