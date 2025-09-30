Altro furto di una Fiat 500 davanti all’ospedale

Ladri di auto di nuovo in azione di fronte all’ospedale Agnelli di Pinerolo. Venerdì mattina è stata rubata un’altra Fiat 500, di proprietà della figlia di un utente del Civile. È la terza nell’arco di meno di due mesi. La prima era stata rubata il 2 agosto e la seconda il 23. Nei primi due casi i mezzi erano parcheggiati nel posteggio vicino alla sala gessi e al Centro prelievi.

Gli episodi avevano suscitato la reazione del sindacato infermieri Nursind, che aveva chiesto al Comune la posa di una telecamera per vigilare sull’area. Ora il nuovo furto, qualche metro più in là.

“Nella variazione di bilancio di settembre abbiamo stanziato i fondi per le telecamere per la Ztl di piazza Facta e per piazza Alda Merini – riassume l’assessore pinerolese alla Viabilità Giulia Proietti –. Al momento non prevediamo altre risorse per la videosorveglianza perché l’acquisto di telecamere e la loro gestione impattano sulla spesa corrente, che è un capitolo i cui fondi sono sempre ridotti”. Ma il problema di coprire l’area dell’ospedale è anche dettato dalle dimensioni: “Fosse un intervento puntuale, sarebbe più semplice, ma coprire dal parcheggio sterrato di viale XVII Febbraio alla zona dell’ingresso diventa complicato”.