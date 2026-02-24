Schiamazzi e inseguimenti, le notti da incubo in via Cigna

Momenti di tensione lo scorso weekend in Via Cigna, dove intorno alle 3 del mattino una lite tra alcuni avventori di un locale della zona è degenerata in rissa.

Secondo quanto riferito dai residenti, alcune persone presenti in strada si sarebbero rese protagoniste di inseguimenti e colluttazioni. I video, girati dai condomini affacciati sulla via, mostrerebbero persone che si rincorrono e si colpiscono sull’asfalto.

All’arrivo delle volanti della Polizia, la situazione era già in fase di conclusione e i soggetti coinvolti si erano in gran parte allontanati. Non risultano, al momento, comunicazioni ufficiali su eventuali feriti.

I residenti, però, denunciano una situazione che definiscono essere “ricorrente”. "Compresa - raccontano -, musica ad alto volume fino alle 4 o alle 5 del mattino, in particolare tra il sabato e la domenica".

Criticità portate più volte all’attenzione della Polizia Municipale, ma senza risultati risolutivi. "Chiediamo interventi più incisivi - fanno sapere -, per garantire la quiete pubblica e maggiore sicurezza nel quartiere".