Torna l'appuntamento da non perdere: "Benefica on the Road" a Buttigliera d'Asti!

Dalle 8:30 alle 19:00, gli storici stocchisti e ambulanti di Torino, in collaborazione con i commercianti locali, scendono in campo con "Benefica on the Road", la piazza che si mette in movimento!

Cosa aspettarsi? Una fiera dello stile che si adatta a te e tanti buoni affari!

Dopo aver conquistato diverse piazze piemontesi, l'evento torna a Buttigliera d'Asti con una proposta ancora più ricca. Immaginate di passeggiare tra oltre 50 espositori che portano con sé il meglio del Made in Italy:

Grandi firme e marchi di abbigliamento e calzature.

Accessori, profumi e bigiotteria per dare un tocco in più al vostro look.

Tanti articoli per la casa di qualità.

Insomma, è l'occasione perfetta per scovare quell'affare che cercavate, rinnovare il guardaroba o trovare il regalo giusto, il tutto garantito dalla qualità e dallo stile che hanno reso famoso il mercato di Piazza Benefica. C'è davvero l'imbarazzo della scelta per accontentare ogni gusto ed esigenza!

Consigli utili per la vostra giornata

Ci vediamo nel centro storico di Buttigliera d’Asti (AT) per un'intera giornata dedicata allo shopping di qualità.

Per chi arriva in auto, il parcheggio è comodo: vi consigliamo Via Villanova o l'Area verde Laghetto (all'incrocio tra Via Riva e Via Villanova).

Volete saperne di più? Non esitate a chiamare Giorgio al 392 2272637.

E ovviamente, seguite l'entusiasmo e le novità sui social!

- Facebook Benefica On The road

- Instagram @beneficaontheroad

- Instagram: @mercatopiazzabenefica

Chi c'è Dietro l'Iniziativa?

"Benefica on the Road" nasce dalla passione e dall'impegno di un gruppo di lavoro che ha già portato il mercato di Piazza Benefica (il "Giardino Luigi Martini") ai vertici del gradimento cittadino, con l'obiettivo di valorizzare il Made in Italy e la qualità per tutti. Come dice Giorgio Sanfilippo: “Portiamo in giro per il Piemonte il fascino del mercato più chic di Torino”.

Un grande grazie al direttivo che rende tutto questo possibile: Carola Ferrero, Silvia Tocchini, Roberto Cifaldi, Giorgio Sanfilippo, Giorgio Signore, Domenico Restuccia, Giancarlo Polese, Valentina Corbella e Giovanni Bertone.

Siete pronti per un po' di shopping di alta qualità? Ci vediamo a Buttigliera d'Asti!