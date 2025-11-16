Zaghis-Bottega Panettoni innovativi

E’ tempo di Natale e la tradizione vuole che sulle nostre tavole imbamdire sia ben presente il panettone.

Tra i più innovativi da gustare in questo lungo periodo di feste e vacanze (il panettone va bene anche durante il resto dell’anno) troviamo quelli prodotti da Zaghis, azienda dolciaria veneta di kunga storia e tradizione, da 8 anni entrata nell’orbita del gruppo Fietta (in Piemonte ha sede la Trevisan che nei panificati è un none di eccellenza), insieme di aziende con sede centrale a Bassano del Grappa del vicentino. Zaghis ha lanciato tre assolute novità in collaborazione con Bottega spa, una delle aziende vitivinicole più conosciute nel mondo che esporta in 165 paesi.

Tre panettoni innovativi non solo di qualità ma anche con un packaging molto elegante, frutto di accurati studi degli uffici marketing e sviluppo. Il primo panettone, forse il più atteso anche all’estero, ha origine da una Riserva di Grappa di Amarone, frutto della distillazione delle bicce dell’uva che derivano dalla produzione Bottega e del pregiatissimo vino Amarone della Valpolicella. Il secondo panettone è con il Gin.Co con liquore di caffè Ginseng, un liquore cremoso dolce e dalla moderata gradazione che Zaghis ha portato ad un sorprendente incontro con le gocce di cioccolato al caramello.

Per finire il panettone al Fragolino, bevanda aromatizzata a base di vino, inconfondibili sentori fruttati che ricordano le particolari fragranze della fragoline di bosco.

















