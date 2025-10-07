Regolamento appalti pubblici a Rivoli, Fratelli d'Italia chiede controlli più severi

Nella seduta del Consiglio Comunale di Rivoli del 24 settembre è stato approvato il nuovo regolamento che disciplina gli appalti per l'acquisto di beni e servizi.

"Abbiamo proposto al regolamento due emendamenti con la finalità di ampliare i controlli preventivi ed in itinere delle verifiche per evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata - hanno spiegato i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Valerio Calosso, Vincenzo Vozzo e Federico Depetris - Gli emendamenti hanno avuto il parere tecnico favorevole degli uffici. Abbiamo proposto, tra le altre misure, di estendere i controlli antimafia a tutti gli affidamenti, anche a quelli di importi non rilevanti ed una serie articolata di controlli da eseguirsi anche dopo le aggiudicazioni per evitare infiltrazioni mafiose tra gli aggiudicatari dei bandi pubblici".



"La maggioranza di centrosinistra, pur dichiarando di condividere gli scopi degli emendamenti, ha rilevato che i controlli, accurati ed approfonditi, che abbiamo proposto avrebbero comportato un aggravio del carico di lavoro sugli uffici ed un rallentamento degli appalti - ha spiegato il consigliere comunale Federico Depetris relatore della mozione - A mio parere controlli antimafia il più accusati possibili ben legittimano un'eventuale dilatazione dei tempi delle gare. Un "effetto collaterale" che ritengo necessario sostenere anche a discapito parziale dell'efficienza delle gare d'appalto (che pure è un obbiettivo che riteniamo indispensabile perseguire per rendere più performante la Città)."



"Il sindaco ha proposto durante la discussione in Consiglio comunale di lavorare congiuntamente ad una delibera di indirizzo politico per introdurre degli accorgimenti che rendano più efficaci i controlli antimafia senza, però, appesantire troppo il lavoro degli uffici - hanno proseguito i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia - Abbiamo ritenuto, in questa fase, di ritirare i nostri emendamenti e quindi di provare a ragionare con la maggioranza su come introdurre migliori ed efficaci controlli e verifiche antimafia sui nostri contratti d'appalto. Il tema verrà approfondito ad ottobre in una apposita commissione consigliare."



"Il nostro obbiettivo sarà quello di far approvare un pacchetto di misure che consenta di migliorare i controlli preventivi sugli appaltatori ed i controlli successivi all'aggiudicazione." ha concluso Depetris.