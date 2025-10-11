Morti sul lavoro: numeri in calo nei primi otto mesi dell'anno, ma il Piemonte va in controtendenza

Una piaga gravissima, che continua a mietere vittime ma meno rispetto al passato. Le denunce di infortunio in occasione di lavoro con esito mortale (al netto degli studenti) presentate all'Inail entro il mese di agosto sono state 488, ben 15 in meno rispetto alle 503 registrate nel 2024, 10 in meno sul 2023, sette in meno sul 2022, 132 in meno sul 2021, 195 in meno rispetto al 2020 e quattro in meno rispetto al 2019.

Rapporto tra incidenti mortali e occupati

Rapportando il numero dei casi mortali in occasione di lavoro (al netto degli studenti) agli occupati Istat nei vari periodi (dati provvisori), si nota come l’incidenza passi da 2,13 decessi denunciati ogni 100mila occupati Istat di agosto 2019 a 2,02 del 2025 (-5,2%) e diminuisca del 3,3% rispetto ad agosto 2024 (da 2,09 a 2,02). L’incidenza delle denunce di infortunio mortale in occasione di lavoro sul totale dei decessi denunciati (al netto degli studenti) è passata dal 72,0% del 2019 al 72,4% del 2025 (è stata del 74,6% nel 2024).

Piemonte in controtendenza: 7 casi in più

Il calo ha riguardato la gestione Industria e servizi, che passa da 427 a 417 denunce mortali, l’Agricoltura, da 70 a 68 casi, e il Conto Stato da sei a tre. Dall’analisi territoriale emergono decrementi nel Nord-Ovest (da 127 a 121), nel Nord-Est (da 113 a 106), al Centro (da 101 a 91) e nelle Isole (da 56 a 54), e aumenti al Sud (da 106 a 116). Tra le regioni con i maggiori aumenti si segnalano Veneto (+21), Piemonte (+7), Liguria (+6), Marche, Toscana e Campania (+5 ciascuna), mentre per i cali più evidenti Emilia Romagna e Lazio (-20 entrambe), Lombardia (-17) e provincia autonoma di Trento (-4).

Donne, giovani e lavoratori stranieri

Il calo rilevato nel confronto dei periodi gennaio-agosto 2024 e 2025 è legato sia alla componente femminile, le cui denunce mortali in occasione di lavoro sono passate da 31 a 26, sia a quella maschile, da 472 a 462. Diminuiscono le denunce dei lavoratori italiani (da 383 a 380) e quelle degli stranieri (da 120 a 108). L’analisi per classi di età evidenzia incrementi delle denunce in particolare nelle fasce: 45-59 anni (da 239 a 263 casi) e 25-29 anni (da 15 a 17). Riduzioni tra i 20-24enni (da 23 a 14), tra i 30-44enni (da 84 a 76) e tra gli over 59 (da 137 a 110).