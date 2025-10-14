Pd e FdI alleate per la futura linea 12: "Roma stanzi i fondi mancanti. Spina Reale salvaguardata"

"Speriamo che il Governo ci dia i 53 milioni mancanti per completare questo grande progetto di infrastruttura". Così il sindaco Stefano Lo Russo è intervenuto ai microfoni di To Radio sulla futura linea 12. Il Ministero ha destinato per l'opera 221 milioni di euro, nel 2023. Ma il tempo trascorso tra il progetto e la fase esecutiva ha portato a un rincaro di 53 milioni.

PD-FdI alleate per la linea 12

L'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, durante le scorsi mesi, si è recata più volte al Ministero guidato da Matteo Salvini per sollecitare un'integrazione dei fondi. Ad una settimana fa però non erano arrivate risposte. Intanto ieri la Sala Rossa ha approvato una mozione del consigliere del Pd Simone Tosto che impegna il Comune a chiedere al Governo il finanziamento aggiuntivo.

Un atto bipartisan, perché nel documento è stato incorporato un emendamento proposto dall'esponente di FdI Enzo Liardo, che sottolinea come il viale pedonale sulla Spina Reale debba essere salvaguardato a fonte di qualsiasi progetto attuato.

"Copertura delle scale mobili"

E sul fronte del trasporto pubblico, il sindaco Stefano Lo Russo ha ribadito di aver dato, al nuovo amministratore delegato di Gtt Guido Mulè, un forte input di elaborare un progetto per la copertura delle scale mobili esterne della metropolitana. Gli impianti sono soggetti infatti a rotture più frequenti di quelli interni a causa della pioggia, neve ed altri agenti atmosferici.

"Ho dato forte impulso al nuovo amministratore delegato a lavorare sulle manutenzioni, recuperando risorse" ha concluso.