La ‘CiocoRun’ di None ai blocchi di partenza con piccoli e grandi

Un percorso di 6 chilometri per gli adulti, in versione ridotta per i più giovani, per la ‘CiocoRun – StraNone al Cioccolato’ e ‘14° Memorial Paolo Merlino’ di sabato 18 ottobre.

“L’anno scorso abbiamo registrato 330 partecipanti. Quest’anno, in base alle iscrizioni che stiamo ricevendo, prevediamo un aumento”, anticipa Giovanni Giletta, presidente della Podistica None, che organizza l’evento insieme alla Pro loco.

La manifestazione è aperta a tutti. Sarà una corsa su strada non competitiva, valida per il criterium podistico piemontese, che potrà anche essere affrontata come fit walking, passeggiata o a passo libero.

Il ritrovo è previsto dalle 13,30, nel parcheggio di via Faunasco. Alle 15 si partirà con il gruppo giovani 0-13 anni, quindi con i bambini dell’asilo e a seguire elementari e medie. Alle 15,30 sarà il momento del gruppo adulti, che includerà anche i ragazzi dai 14 anni in su.

Le iscrizioni per i gruppi vanno effettuate via email a giovannigiletta@libero.it entro le 18 del 17 ottobre, mentre per i singoli sono aperte fino a mezz’ora prima della gara. Per gli adulti il costo è di 8 euro, per i giovani di 4 euro. Per ogni iscrizione, 1 euro sarà devoluto all'Aido-Admo provinciale. Per informazioni è possibile contattare il 347 2653397.

A fine gara sono previsti premi a sorteggio tra i partecipanti, oltre alla premiazione dei primi classificati assoluti e nonesi, maschi e femminile, per asilo, elementari, medie e adulti.