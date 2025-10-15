 / Attualità

Attualità | 15 ottobre 2025, 11:46

Taglio del nastro nella nuova area fitness del giardino Mazzola: “Uno spazio inclusivo per tutti” [FOTO]

Seconda inaugurazione in tre anni. Tresso: “A disposizione un Qr code per imparare ad allenarsi”

Una nuova area dedicata all’attività fisica all’aperto arricchisce da oggi il giardino Valentino Mazzola di piazza Galimberti, quartiere Lingotto. L’inaugurazione alla presenza dell’assessore al Verde pubblico, Francesco Tresso, e del presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano. L’area, dotata di un Qr code, permette a chi la utilizza di imparare a usare gli attrezzi in totale sicurezza.

Le novità 

L’intervento ha trasformato l’area gioco intitolata a Lorenzo Greco in uno spazio moderno e sicuro, pensato per chi ama muoversi all’aria aperta. La nuova piastra per il fitness ospita tre attrezzature sportive utilizzabili da persone dai 13 anni: una struttura combinata tipo Calisthenics, con spalliere, scalette e parete per arrampicata, ideale per esercizi di mobilità ed equilibri, un set di barre parallele per allenamenti completi del corpi e una panca per tricipiti per potenziare la parte superiore.

“Più sicurezza”

Ogni postazione è accompagnata da pannelli illustrativi e da un Qr code che rimanda a schede tecniche e istruzioni digitali. La nuova pavimentazione in gomma colata colorata, estesa per circa 260 metri quadrati, garantisce maggiore sicurezza durante l’attività fisica. Inoltre, la messa a dimora di due nuovi alberi contribuirà a creare un’area più fresca e accogliente nelle giornate estive. “Continua il nostro percorso di inaugurazioni di giardini e aree gioco di prossimità riqualificate, che rappresentano importanti presidi sociali nei quartieri - ha commentato Tresso -. Sempre più torinesi scelgono di praticare attività sportiva nei parchi e nei giardini della città, vere e proprie palestre a cielo aperto che rendono questi spazi vivi e sicuri”.

L’area per Lorenzo Greco  

Un intervento che rientra all’interno del piano Pnrr  che prevede la riqualificazione di 36 aree verdi e 28 aree gioco limitrofe alle biblioteche. “Due  anni fa eravamo qui a maggio a inaugurare un’area giochi dedicata a Lorenzo Greco - cosi Miano -, e poi dedicato il parco di piazza Galimberti al capitano del Toro, Valentino Mazzola. E oggi qui nasce un’area parkour che sorge su un’area vetusta e non più a norma. Con giochi inclusivi”. 

Lorenzo - ha ricordato ancora Miano -, “ci ha lasciato a 12 anni per un arresto cardiaco. Per questo tutte le nostre strutture sono cardioprotette (dalla biblioteca Ginzburg al centro civico) e oltre a ciò un capitolo del nostro bilancio è riservato alla manutenzione di questi apparecchi”.

Philippe Versienti

