Cioccolata e peyote: ecco il "menu" sequestrato dalla polizia. Due le persone arrestate a Cenisia

Le forze dell'ordine sono riuscite complessivamente a mettere sotto sigilli un ingente quantitativo di hashish, marijuana e resina della cannabis. A destare i primi sospetti, due persone di circa trent'anni che si scambiavano una grande busta di plastica. All’interno gli agenti hanno rinvenuto oltre 1.600 grammi di cannabinoidi, suddivisi in panetti e involucri, sigarette elettroniche alla cannabis e una piantina grassa dalla forma simile a un puntaspilli, apparentemente innocua: in realtà si trattava della pianta Peyote, dai fortissimi poteri allucinogeni.

Nell’abitazione di uno degli indagati, un cittadino italiano, sono stati trovati altri 11 chili di cannabinoidi suddivisi in 57 panetti e numerosi contenitori di plastica, diverse tavolette di cioccolato mescolato con sostanze allucinogene e altre 22 piante Peyote, oltre a decine di sigarette elettroniche alla cannabis e boccette contenenti hashish in forma liquida, spesso utilizzata per provocare effetti psicotropi attraverso la nebulizzazione con diffusori per ambienti.