Salone OFF Food Topic: piatti e creazioni ispirati a Paul Newman (21-29 novembre 2025)

A fare da sfondo a Torino Film Festival, dal 21 al 29 novembre, sarà la VII edizione di Salone OFF Food Topic: una manifestazione che tenterà di intrecciare la cultura del cinema con quella del gusto. Il progetto Salone OFF ormai da anni ha come obiettivo quello di portare la cultura fuori dai luoghi ufficiali, coinvolgendo quartieri, botteghe, ristoranti e spazi indipendenti in un dialogo creativo con la città. La sezione Salone OFF Food Topic ne rappresenta l’anima gourmand: un percorso diffuso che racconta il territorio attraverso i piatti, trasformando chef, pizzaioli e artigiani del gusto in narratori del fermento che, nel corso di specifici eventi culturali, anima la città. Protagonisti dell’edizione 2025 di Food Topic, presentata nei giorni scorsi a Spazio Musa, saranno Affini, Akòya, Bistronomia d’Amblé, Degustibus, Dosaggio Zero Rivoli, Emporio Sabaudo, GAF Cambiano, Gelateria Baires 1997, Papalele Gelati e Pasticci, Sciarada Torino, Spunzillo e Lucariello e Tarì. Una presentazione che ha consentito di anticipare temi, protagonisti e suggestioni del programma, oltre che di assaggiare piatti e creazioni ispirati alla vita e ai film di Paul Newman, attore e regista cui il Torino Film Festival di quest’anno dedicherà una retrospettiva. A prender forma è così stato un vero e proprio antipasto, improntato soprattutto ai sapori del whisky e del sigaro, di quello che succederà in queste cucine e cocktail bar di Torino mentre ad essere protagonista della città sarà la settima arte in salsa piemontese.

Informazioni: www.morsimagazine.com/category/salone-off-food-topic