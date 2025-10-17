Festa al Cit Turin: la duchessa e i principi si vestono d’autunno

Colori, profumi e allegria animeranno le vie del quartiere Cit Turin domenica 19 ottobre 2025, con la grande “Festa in Cit Turin - La duchessa e i principi si vestono d’autunno”, che trasformerà via Principi d’Acaja, via Duchessa Jolanda e piazza Benefica in un vivace palcoscenico di festa.

Dalle 9 alle 20, i negozi del quartiere resteranno aperti per accogliere residenti e visitatori, mentre le strade si popoleranno di stand gastronomici, artigianato locale, musica e momenti di intrattenimento per grandi e piccoli.

Protagonisti della giornata saranno anche gli operatori del mercato di Piazza Benefica, che parteciperanno con bancarelle colorate e prodotti tipici della stagione.

Un appuntamento ormai tradizionale per Cit Turin, pensato per celebrare l’autunno e valorizzare uno dei quartieri più eleganti e vitali di Torino, dove commercio di vicinato e socialità si intrecciano in un’atmosfera unica.