Con 'Alcon Unity' l’oculistica dell’Asl To5 porta in sala operatoria la tecnologia del futuro

Nuove tecnologie per l’oculistica dell’Asl To5, diretta dal dottor Gaudioso Del Monte: è arrivato Alcon Unity, uno strumento innovativo che cambia il modo di curare la cataratta e le malattie della retina.

Sistema innovativo per cataratta e retina

Il servizio dell’Azienda Sanitaria di Moncalieri, Chieri, Carmagnola e Nichelino è tra i primi centri in Italia a utilizzare questo nuovo sistema, grazie a cui gli interventi di cataratta diventano più delicati per l’occhio e più rapidi. Il chirurgo può lavorare con maggiore stabilità e controllo, riducendo i rischi durante l’operazione grazie anche ad appositi sensori che controllano la pressione e la temperatura dell’occhio in tempo reale, aumentando la sicurezza per i pazienti.

Anche per le malattie della retina, questa tecnologia rappresenta un grande passo avanti. Grazie a strumenti miniaturizzati e a una sonda di altissima velocità e precisione, è possibile operare in modo meno invasivo, riducendo i tempi chirurgici e i tempi di recupero, e migliorando la qualità del risultato visivo. Oltre al nuovo apparecchio, l’oculistica dell’Asl To5 ha introdotto anche un moderno sistema di visualizzazione tridimensionale chiamato NGENUITY 3D.

Immagini nitide e ad altissima definizione

Durante l’intervento, il chirurgo e l’équipe possono vedere su un grande schermo immagini ad altissima definizione, molto più nitide di quelle di un microscopio tradizionale. Questo sistema consente di lavorare in modo più preciso e confortevole, ma è utile anche per la formazione dei giovani medici, che possono seguire le operazioni con la stessa visuale del primo chirurgo operatore.

I commenti

"Ringrazio la Direzione Aziendale per questo importante investimento che ci permetterà di offrire cure sempre più efficaci e tempi di attesa più brevi per i nostri pazienti", ha dichiarato il dottor Gaudioso Del Monte, direttore della S.C. Oculistica dell’Asl To5.

Il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria, Bruno Osella, ha poi aggiunto: "Innovare significa migliorare la qualità delle cure e rendere più vicini ai cittadini servizi sanitari di eccellenza. Questa nuova tecnologia è un segnale concreto dell’impegno dell’Asl To5 nel rinnovare le proprie strutture e sostenere il lavoro dei nostri professionisti".