Moncalieri ricorda (a sei anni dal primo lockdown) le vittime del Covid

Sei anni fa in questi giorni l'Italia era entrata da poco in lockdown, il primo di una lunga serie. In brevissimo tempo lo tsunami del Coronavirus ha travolto le nostre vite, cambiato le abitudini, reso possibile quello che solo qualche settimana prima sarebbe sembrato fantascienza.

Appuntamento al cimitero di strada Torino

In memoria delle tantissime vittime della pandemia, Moncalieri ha deciso di organizzare un momento di ricordo domani, mercoledì 18 marzo, a partire dalle ore 15, presso il cimitero di strada Torino. in occasione della giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid. Sarà celebrata la messa e verrà deposta una corona d’alloro ai piedi del monumento in memoria delle persone decedute a causa del Coronavirus, un memoriale che il Comune di Moncalieri ha inaugurato nel 2024.

Ricordando i mezzi dell'Esercito nel 2020

La data scelta è quella in cui del 2020 i mezzi dell’Esercito Italiano contribuirono al trasporto delle bare depositate presso il cimitero di Bergamo. Immagini che fecero il giro del mondo e che sono ancora ben impresse nella memoria di tutti.