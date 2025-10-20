Raccolta firme a Mirafiori Nord: “Ridate dignità al mercato Don Grioli”

Il mercato di Piazza Don Grioli, a Mirafiori Nord, al centro delle polemiche. Nonostante la recente riqualificazione finanziata con 600mila euro del Pnrr, la struttura sarebbe finita nel mirino della politica per diversi problemi: pavimentazione irregolare, pendenze errate e criticità nel deflusso delle acque.

A peggiorare la situazione, la recente (poi rientrata) sospensione della fornitura idrica da parte di Smat, dovuta al mancato pagamento delle bollette da parte del gestore Lam Servizi. Una situazione che ha lasciato circa trenta ambulanti senza acqua per giorni, costringendoli a trovare soluzioni provvisorie approvate dall’Asl pur di continuare a lavorare.

Di fronte a questi disservizi, Domenico Angelino, consigliere della Circoscrizione 2, e Grazia Poggio Sartori, consigliera di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 1, hanno promosso una raccolta firme per chiedere interventi immediati e trasparenza nella gestione del mercato. “Negli ultimi mesi – spiegano Angelino e Poggio Sartori – il mercato ha vissuto una serie di difficoltà: pavimentazione difettosa, pendenze errate, area del pesce che non convoglia correttamente le acque. A tutto questo si è aggiunta la sospensione dell’acqua, che ha reso impossibile lavorare in condizioni dignitose”.

Angelino sottolinea come l’iniziativa abbia un obiettivo chiaro: “Chiediamo rispetto per chi lavora, dignità per il quartiere e servizi funzionanti. Non possiamo più permettere che operatori e cittadini siano penalizzati da disattenzioni e disservizi del Comune”.

Anche Poggio Sartori ribadisce l’urgenza di un intervento: “Abbiamo partecipato con convinzione alla raccolta firme, sostenendo mercatali e cittadini. È fondamentale che le istituzioni garantiscano condizioni di lavoro dignitose e servizi efficienti in un luogo così importante per la zona”.