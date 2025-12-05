Pinerolo rinnova la sua amicizia con Derventa

Pinerolo e la città bosniaca di Derventa hanno rinnovato la loro amicizia, che dura da 20 anni. Poco fa, in sala consigliare, il sindaco Luca Salvai e il collega Igor Zûnic hanno firmato il nuovo gemellaggio, scambiandosi i doni.

L’evento è stata anche l’occasione per ricordare le radici solidali di questo legame. A parlarne è stato Silvano Fera, presidente dell’associazione Gruppo Arcobaleno. Da cui tutto è nato: da una serata di 27 anni fa a Perosa Argentina, a casa di Franco Polastro. Qui Fera e sua moglie hanno incontrato una coppia bosniaca e ricevuto una richiesta di aiuto dopo la guerra. Il legame si è rinforzato negli anni con diverse iniziative concrete, tra cui la ricostruzione di una scuola in una borgata del paese.

Dopo la cerimonia, la delegazione bosniaca, arrivata in città il 4 dicembre e che sarà di ritorno il 7, ha visitato la biblioteca e ricevuto la sessantina di testi del progetto ‘Un libro per Derventa’. Una quarantina sono stati selezionati tra quelli donati e un’altra ventina acquistati con un fondo messo a disposizione dai consiglieri comunali pinerolesi.