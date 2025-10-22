Castelli Aperti: le dimore visitabili nel Torinese questo weekend

Castelli Aperti torna sabato 25 e domenica 26 ottobre con musica, storia e bellezza nei castelli piemontes.

Nel Torinese il Castello e Parco di Masino invita a passeggiare tra saloni affrescati e giardini all’italiana, mentre a Chieri – frazione Pessione, il Castello di Castelguelfo propone due visite guidate (ore 11 e 15). A Piossasco, Casa Lajolo apre con un percorso tra casa, orto e giardino narrato dai Ciceroni, e a Pralormo si possono visitare le sale e il parco del castello dalle 10 alle 18. Infine, il Castello di Miradolo a San Secondo di Pinerolo accoglie i visitatori in un’atmosfera raffinata tra natura e arte contemporanea.