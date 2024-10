Investito mentre attraversava sulle strisce: attimi di paura a Moncalieri

Lunghi attimi di paura a Moncalieri per l'investimento di una persona mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Il fatto è avvenuto pochi giorni fa in strada Genova.

Urtato mentre attraversava sulle strisce

Un uomo, per cause ancora da chiarire, stato urtato da una macchina mentre stava attraversando la strada ed è finito sull'asfalto. La persona al volante per fortuna si è subita fermata per aiutare il pedone investito e poi chiamare i soccorsi ad intervenire.

Portato al Santa Croce, non è in pericolo

Il ferito, dopo aver ricevuto le prime cure dai sanitari del 118, è stato poi portato all'ospedale Santa Croce: l'uomo non è in pericolo di vita.

La dinamica di quanto è accaduto ora è al vaglio dei carabinieri e delle altre forze dell'ordine.