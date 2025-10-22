Volley A1/F: Conegliano fa la voce grossa

Un Conegliano senza Zhu Ting (in Cina), Wołosz (in panchina per larga parte del match) e Chirichella (out) piega una Monviso Volley che lotta per due set, senza riuscire però ad aggiudicarsi un parziale.

Primo set

Conegliano avanti 1-3 con Gabi. Proprio la brasiliana va al servizio e le ospiti si spingono sul +4 (2-6).

Le venete non si fermano e volano sul 7-20, mostrando una pallavolo perfetta. A interrompere il filotto è la neoentrata Šiftar. Ma il parziale ormai ha preso una direzione precisa. Un colpo scomodo di D'Odorico consegna il 10-25.

Secondo set

Un ace di D'Odorico rompe l'equilibrio e la Wash4green si porta sul 6-4. Haak ripristina la parità (11-11), ma Dodson riporta subito il 13-11. Le venete reagiscono prontamente: ace di Lubian e 13 pari.

Malual spara fuori ed è 14-15. Mentre Haak mette a terra il 15-17. Risponde Daviskyba con l'ace del 17-17. Dodson mura Gabi e riporta la Wash4green avanti (19-18). Non dura perché un filotto di tre punti riporta Conegliano sul +2. Le venete però sprecano con Sillah ed è 21-21. Ma il finale è delle ospiti con Gabi che chiude 25-21 con un muro fuori.

Terzo set

Break e controbreak per un inizio equilibrato. Ma le venete fuggono presto: 6-9 grazie a Gabi che spinge una palla sul muro aperto. La Wash4green lotta, ma non riesce a invertire la tendenza del match: Conegliano chiude 19-25 con Gabi.