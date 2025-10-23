Piazza Mattirolo, in corso i lavori all’area giochi: conclusione entro metà novembre

Prosegue il percorso di manutenzione e cura di piazza Mattirolo, una delle piazze alberate più amate del quartiere Madonna di Campagna, punto di incontro quotidiano per famiglie, bambini e anziani. Dopo gli interventi realizzati circa un anno fa per la messa in sicurezza della pavimentazione, la Città ha avviato in queste settimane nuovi lavori sull’area giochi centrale, con conclusione prevista entro la metà di novembre.

Un anno di lavori

Gli interventi realizzati nel 2024 avevano già migliorato sensibilmente la fruibilità della piazza: erano stati rimossi i marmettoni forati attorno agli alberi, per dare più spazio ai tornelli di terra e favorire la crescita delle radici senza danneggiare la pavimentazione. La manutenzione aveva interessato anche le zone del piazzale dove le marmette autobloccanti risultavano sollevate o sconnesse a causa dell’espansione degli apparati radicali.

Oltre alla sicurezza, si era puntato anche al decoro urbano: sono stati sostituiti gli assi delle panchine, rinnovando così l’arredo urbano, e installati nuovi cestini portarifiuti, più funzionali e coerenti con lo stile della piazza.

Ora tocca all’area giochi

L’attenzione si sposta ora verso il cuore della piazza, dove è collocata l’area giochi per i più piccoli. Le lavorazioni, avviate nei giorni scorsi, prevedono la manutenzione e la sistemazione dei giochi esistenti, la messa in sicurezza del suolo e nuovi interventi sul fondo antitrauma, per garantire una maggiore sicurezza ai bambini. Il cantiere sarà concluso entro metà novembre, così da restituire in tempi brevi lo spazio alle famiglie che quotidianamente frequentano la piazza.