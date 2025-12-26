 / Attualità

Attualità | 26 dicembre 2025, 10:50

Robot, fumetti e luci al Museo del Costume e della Tradizioni Alpine di Pragelato

Per il periodo natalizio il museo si illumina, con la prospettiva di continuare anche dopo le feste insieme ad altri progetti

Il Museo di Pragelato in versione natalizia

Una nuova immagine e nuove attività per il Museo del Costume e della Tradizioni Alpine di Pragelato. Il direttivo punta a un’innovazione che valorizzi spazi e cultura del territorio.

In occasione delle festività, il Museo inaugura un’illuminazione a tema natalizio a cui seguiranno, in futuro, altre proiezioni a tema: “L’abbiamo accesa sabato 20 dicembre e rimarrà fino agli inizi di gennaio. L’intenzione è di proseguire con il progetto in futuro e di proiettare delle foto, delle rappresentazioni sul museo in modo da renderlo vivo, da far capire che è aperto”, afferma Paola Borra, parte del direttivo insieme alla presidente Roberta Allora, Elena Ghezzi, Michelangelo Toma e il sindaco Massimo Marchisio.

Sempre legato all’immagine del Museo è il concorso fotografico ‘Sguardi sul futuro’: “Mentre negli scorsi anni era puntato sul territorio di Pragelato, quest’anno l’argomento è stato ristretto al costume, alle arti, alle tradizioni, in modo tale da avere poi un domani delle fotografie da esibire in una mostra e da pubblicare sui siti”. Il periodo di svolgimento per inoltrare le fotografie ha avuto inizio il 1°dicembre e terminerà il 28 febbraio. Seguiranno la premiazione e la mostra finale. Per partecipare è possibile inviare la propria fotografia a: biblioteca.guiotbourg@gmail.com

L’ambiente del Museo è attualmente in fase di definizione e guarda al futuro. Il direttivo ha deciso di aderire al ‘Progetto Robot’, che prevede il posizionamento di un robot operativo durante l’orario di apertura al pubblico e consentirà alle persone di collegarsi da remoto per ricevere spiegazioni, approfondimenti e contenuti informativi. Al momento si sta aspettando la conferma di ammissione al bando regionale. Stessa situazione per il progetto dedicato al ‘Fumetto’, strumento scelto per raccontare in modo semplice e coinvolgente usi, costumi, cibo tipico e tradizioni, puntando a coinvolgere i più giovani.

Infine, a gennaio il direttivo lancerà un concorso di idee rivolto alle Facoltà di Architettura e di Design: “Intendiamo coinvolgere le nuove generazioni per ripensare gli spazi espositivi affinché il Museo sia uno spazio ‘abitato’ e immerso in ambientazioni che rievocano il lavoro e il paesaggio alpino di Pragelato.” Attualmente l’edificio di via Rivet 2 è suddiviso su più livelli. Il piano terra è dedicato alle attività, distribuite nei vari periodi. Al piano di sopra ci sono tre stanze, di cui una dedicata alla biblioteca del paese, e in alto il vecchio granaio: “Con questo concorso vogliamo capire come i giovani architetti vedono il Museo in questo momento, in modo tale da partecipare a bandi per riqualificarlo anche in base alle loro idee”, conclude Borra.

Sabina Comba

