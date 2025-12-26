 / Attualità

Attualità | 26 dicembre 2025, 14:19

A Luserna San Giovanni il municipio cambierà l’immagine della facciata

Sono stati stanziati i fondi per acquistare due dispositivi che proietteranno sul palazzo comunale grafiche con messaggi in occasione di feste e ricorrenze

A Luserna San Giovanni il municipio cambierà l’immagine della facciata

Dal prossimo anno la facciata del municipio di Luserna San Giovanni cambierà immagine a seconda della festa. Il Comune ha infatti acquistato, con i fondi del Pnrr per la digitalizzazione, due proiettori che verranno posizionati su pali da circa sei metri all’estremità dell’area pedonale di via Roma e che punteranno verso l’edificio. “Proietteranno delle grandi immagini con videomapping della facciata affinché tengano conto delle aperture come le finestre e di altri elementi architettonici” spiega Davide Meggiolaro, consigliere comunale con delega alla digitalizzazione.

La spesa per l’ente è di circa 25.000 euro per l’acquisto dei proiettori e di 4.000 euro per i pali. I dispositivi verranno posizionati in primavera del 2026: “Conterranno grafiche con messaggi ai cittadini in occasione delle ricorrenze o delle feste principali per il paese. Potranno essere attivati in quattro o cinque occasioni all’anno” conclude Meggiolaro.

Elisa Rollino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium