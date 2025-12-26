A Luserna San Giovanni il municipio cambierà l’immagine della facciata

Dal prossimo anno la facciata del municipio di Luserna San Giovanni cambierà immagine a seconda della festa. Il Comune ha infatti acquistato, con i fondi del Pnrr per la digitalizzazione, due proiettori che verranno posizionati su pali da circa sei metri all’estremità dell’area pedonale di via Roma e che punteranno verso l’edificio. “Proietteranno delle grandi immagini con videomapping della facciata affinché tengano conto delle aperture come le finestre e di altri elementi architettonici” spiega Davide Meggiolaro, consigliere comunale con delega alla digitalizzazione.

La spesa per l’ente è di circa 25.000 euro per l’acquisto dei proiettori e di 4.000 euro per i pali. I dispositivi verranno posizionati in primavera del 2026: “Conterranno grafiche con messaggi ai cittadini in occasione delle ricorrenze o delle feste principali per il paese. Potranno essere attivati in quattro o cinque occasioni all’anno” conclude Meggiolaro.