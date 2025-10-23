 / Cronaca

Cronaca | 23 ottobre 2025, 15:18

Effettuato da Amiat un intervento straordinario di rimozione di rifiuti sul Po

L’operazione realizzata con il contributo della Polizia Locale

Effettuato da Amiat un intervento straordinario di rimozione di rifiuti sul Po

Effettuato da Amiat un intervento straordinario di rimozione di rifiuti sul Po

Questa mattina Amiat Gruppo Iren, ha effettuato un intervento straordinario di rimozione di rifiuti del tratto del fiume Po, in corrispondenza del lato sinistro dei Murazzi, a monte dello scivolo della scala di risalita dei pesci della traversa Michelotti. L’operazione è stata realizzata con il contributo della Polizia Locale, che ha supportato le attività logistiche e di sicurezza durante le operazioni, e concordata con il Servizio ponti e vie d'acqua della Città.

L’intervento si è reso necessario a seguito dell’accumulo di materiali abbandonati e trasportati dalla corrente, che rischiavano di compromettere il decoro urbano e la fruibilità dell’area. Le squadre operative hanno provveduto alla raccolta e al corretto conferimento dei rifiuti, contribuendo al ripristino delle condizioni ambientali del tratto interessato.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium