Festa da Brivido alla scuola Alberti, Halloween e mistero con l'Escape Room

Una mattinata all'insegna del mistero e del divertimento alla scuola secondaria di primo grado Alberti di via Tolmino 40. Sabato 25 ottobre, l'istituto ospita una grande festa per la comunità educante a tema Halloween. La scuola si trasforma in una grande escape room in cui discipline e metodologie innovative adottate quotidianamente dall' istituto scolastico, che ha da scelto tempo il modello " Dada" , si faranno conoscere a bambine e bambini della scuola primaria e ai loro genitori.

Protagonisti indiscussi bambine e bambini delle classi quarte e quinte della primaria, i quali si cimenteranno nella risoluzione degli enigmi "da brivido" preparati da docenti e studenti della secondaria di primo grado

L'evento, organizzato con cura dal personale scolastico, vede la partecipazione e il sostegno delle istituzioni locali e soprattutto si inquadra entro una serie di eventi per la comunità educante promossi dal progetto Momo il tempo da prendersi per stare bene insieme. Un progetto di Diskolé aps con tanti partner del privato sociale del territorio, il dipartimento di Scienze Matematiche del Polito e 4 istituti comprensivo del territorio.