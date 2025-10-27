Ecco una nuova discarica abusiva: “Ci siamo stufati di subire, vogliamo le telecamere”

Una nuova discarica abusiva sta prendendo forma in strada del Cascinotto, periferia nord di Torino. Sacchi neri, elettrodomestici dismessi, materassi e resti di cantieri: l’ennesimo accumulo di rifiuti che trasforma le aree verdi in vere e proprie zone di degrado.

A denunciare la situazione è Giulia Zaccaro, coordinatrice all’Ambiente della Circoscrizione 6, che non usa mezzi termini: “Vogliamo le videocamere. Ci siamo rotti di subire.”

Un grido di esasperazione condiviso da molti residenti di Barca e Bertolla e dei quartieri limitrofi, che da tempo chiedono più controlli e interventi strutturali contro l’abbandono dei rifiuti.

Una piaga che si ripete

Le discariche abusive rappresentano una delle emergenze ambientali più gravi. Strade come corso Romania o intere vie del Villaretto sono spesso teatro di scarichi notturni, compiuti da privati e aziende che preferiscono risparmiare sui costi di smaltimento, danneggiando l’ambiente.

Nonostante gli sforzi dell’Amiat e delle pattuglie della Polizia locale, i controlli restano difficili: vaste aree, poca illuminazione e blitz notturni rendono complicato cogliere in flagrante i responsabili.

La richiesta: più tecnologia e sanzioni

La Circoscrizione 6 chiede l’installazione di telecamere di sorveglianza in punti strategici, capaci di leggere le targhe e segnalare automaticamente comportamenti sospetti. “Non possiamo continuare a pulire e ripulire senza colpire chi inquina - spiegano il presidente Valerio Lomanto e la coordinatrice Zaccaro - Servono strumenti di prevenzione, non solo interventi di emergenza”.