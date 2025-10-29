Espulsi dall'Italia, cercano di rientrare illegalmente al Frejus: 3 stranieri in manette

Fermato anche un algerino su un bus: era in possesso di una carta di identità falsa

Controlli transfrontalieri della Polizia al Frejus: quattro nordafricani in manette. Nel primo caso, durante un’ispezione presso il piazzale T4, i poliziotti hanno arrestato tre cittadini marocchini di 28, 24 e 19 anni.

Rientro illegale in Italia

Il trio, precedentemente espulso, stava cercando di rientrare illegalmente in Italia. I poliziotti, dopo aver verificato l'identità degli extracomunitari, hanno fatto scattare le manette per il gruppo.

Documento falso

Nelle ore successive gli agenti hanno rintracciato, a bordo di autobus a lunga percorrenza, un cittadino algerino. L'uomo era in possesso di una carta d’identità francese falsa, che gli avrebbe permesso la libera circolazione all’interno dell’Area Schengen, eludendo i controlli di frontiera.

Terminate le verifiche, i poliziotti hanno arrestato l'extracomunitario per possesso di documento falso valido per l'espatrio.