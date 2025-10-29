 / Cronaca

Cronaca | 29 ottobre 2025, 10:17

Espulsi dall'Italia, cercano di rientrare illegalmente al Frejus: 3 stranieri in manette

Controlli transfrontalieri della Polizia al Frejus: quattro nordafricani in manette.  Nel primo caso, durante un’ispezione presso il piazzale T4, i poliziotti hanno arrestato tre cittadini marocchini di 28, 24 e 19 anni.

Rientro illegale in Italia

Il trio, precedentemente espulso, stava cercando di rientrare illegalmente in Italia. I poliziotti, dopo aver verificato l'identità degli extracomunitari, hanno fatto scattare le manette per il gruppo.

Documento falso

Nelle ore successive gli agenti hanno rintracciato, a bordo di autobus a lunga percorrenza, un cittadino algerino. L'uomo era in possesso di una carta d’identità francese falsa, che gli avrebbe permesso la libera circolazione all’interno dell’Area Schengen, eludendo i controlli di frontiera.

 

Terminate le verifiche, i poliziotti hanno arrestato l'extracomunitario per possesso di documento falso valido per l'espatrio.

 

redazione

