"Gemme": domani si presenta a Venezia il podcast in cui gli agricoltori piemontesi raccontano le loro storie, sfide, cambiamenti

Un podcast in cui gli agricoltori piemontesi raccontano sé stessi, le loro storie, il loro mondo e gli straordinari frutti del loro lavoro. Una narrazione in prima persona per raccontare un mondo aperto al futuro. Si chiama "Gemme" il podcast della Regione Piemonte dedicato a raccontare l'agricoltura che cambia. Dieci episodi per altrettante aziende e quindici minuti per narrare la propria storia. "Gemme" tratta di viticoltura, latte, agrigelaterie, risicoltura e allevamento, ma anche di multifunzionalità, agricoltura sinergica e sociale. Gli agricoltori piemontesi raccontano le sfide di un mondo in evoluzione, sempre più attento all'ambiente e alle comunità rurali.

Il podcast Gemme è stato prodotto nell'ambito della strategia di comunicazione digitale che la Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte sta potenziando anche tramite i propri canali social Facebook e Instagram (Sviluppo Rurale Piemonte).

Commenta l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: «Portare al grande pubblico e ai giovani attraverso un podcast le storie ed esperienze di aziende che hanno colto l’opportunità dei fondi europei e regionali per realizzare progetti innovativi, di sostenibilità ambientale e di gestione del territorio è uno strumento per far conoscere ancora di più il lavoro, la programmazione e l’innovazione che stanno dietro tante produzioni che rendono unico l’agroalimentare piemontese».

Il podcast “Gemme” viene presentato giovedì 30 ottobre al workshop europeo “Comunicare il futuro. Dai social media alla IA: per una comunicazione responsabile fatta da e per le persone”, in programma giovedì 30 ottobre alla Fondazione Forte Marghera di Mestre (Venezia), quarto di un ciclo di workshop di alto livello ideati dall’Autorità di Gestione della Regione Veneto sul tema della “comunicazione collaborativa” nel contesto dello sviluppo rurale, dedicati a esperti e stakeholder. Gli incontri precedenti hanno toccato differenti temi quali lo storytelling, i social media e il neuromarketing, ritenuti strategici per la comunicazione al fine di promuovere contenuti e al tempo stesso generare relazioni sia dentro che al di fuori delle istituzioni. Per la Regione Piemonte intervengono Valentina Archimede, dirigente Gestione comunicazione del Piano Strategico della Pac, e Paolo Balocco, direttore Agricoltura della Regione Piemonte.

"Gemme" è disponibile su Spotify e sul sito Quaderni di Agricoltura, evoluzione online della storica rivista regionale Agricoltura con l'aggiunta di nuovi strumenti informativi come il calendario contenente eventi e bandi e l'agenda dei prossimi corsi e webinar organizzati dalla Regione Piemonte.