A Grugliasco il Natale è in vetrina: al via le manifestazioni di interesse

Hai un negozio a Grugliasco? Hai una passione per i presepi? Vuoi contribuire a creare l’atmosfera natalizia in città? In vista della terza edizione di "A Natale scelgo Grugliasco", la Società Le Serre, insieme all’Amministrazione comunale, cerca commercianti disposti a esporre nelle proprie vetrine presepi. Il materiale necessario verrà con-cesso in uso da associazioni e privati cittadini, anche non grugliaschesi, che a loro volta potranno aderire all’iniziativa fornendo i presepi che verranno uti-lizzati per gli allestimenti.

Partecipare è un’occasione per attirare l’attenzione sulle tante attività commerciali del territorio e per valorizzare una tradizione, quella del presepe, tra le più diffuse nel nostro Paese.

I commercianti di Grugliasco e i cittadini/associazioni interessati a dare la propria adesione devono farla pervenire all’indirizzo gare@leserre.org entro e non oltre venerdì 7 novembre. Le manifestazioni d’interesse, suddivise per specifiche categorie, sono disponibili al link https://www.leserre.org/gare-bandi.

Si precisa che i presepi saranno esposti indicativamente dal 5 dicembre al 6 gennaio 2026 e che sarà a cura della Società Le Serre unicamente la messa in contatto del realizzatore/donatore e del soggetto ospitante.

Il progetto prevede anche la realizzazione di una "Mappa dei presepi", che guiderà i visitatori della terza edizione di "A Natale scelgo Grugliasco" a scoprire i vari presepi allestiti nei negozi.