La magia del Natale: Torino tra le mete europee da non perdere sotto le feste

Con l’avvicinarsi delle festività e della ricerca dell’atmosfera da “paesaggio natalizio”, la piattaforma di prenotazione Omio ha pubblicato una nuova classifica: le 20 città europee dove è più facile trovare la neve durante la stagione invernale. Basata su 50 anni di dati meteorologici e rilevazioni del manto nevoso in 50 città europee, l’analisi mostra dove è più facile incontrare scenari innevati nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, offrendo agli amanti dell’inverno una selezione chiara delle mete da non perdere in questa stagione.

In Italia, la presenza di neve varia notevolmente tra Nord e Sud. La classifica mette così in evidenza quelle mete che offrono le condizioni più favorevoli per un vero city break invernale.

Dalle Alpi al Circolo Polare, dove la neve è una certezza

Non è necessario spingersi agli estremi del continente per trovare città dove la neve accompagna quasi ogni giornata invernale. Secondo l’analisi, Zermatt (Svizzera) e Innsbruck (Austria) guidano la classifica con un eccezionale indice nevoso del 99%. Entrambe regalano scenari da cartolina, centri vivaci e un accesso immediato alle piste, risultando mete ideali per chi desidera vivere un inverno autenticamente bianco.

Più a nord, Kiruna (Svezia), Rovaniemi (Finlandia) e Tromsø (Norvegia) si confermano veri paradisi artici. Rovaniemi, città simbolo di Babbo Natale, rappresenta l’essenza dell’inverno finlandese. Tromsø, in Norvegia, dà il meglio di sé a gennaio grazie agli spettacolari avvistamenti di balene e alle aurore boreali. Kiruna, la città più settentrionale della Svezia, offre invece a febbraio condizioni ideali per chi ama gli sport invernali.

Torino nella Top Five della città italiane

Per coloro che sognano paesaggi innevati ma non vogliono lasciare l’Italia, quattro città italiane si trovano nella classifica europea delle città con la maggiore probabilità di inverni innevati: Bolzano, Torino, Milano e Verona.

Bolzano è la regina dell’inverno italiano: con una probabilità di nevicate del 92% e un dicembre che trasforma la città in un vero e proprio villaggio di Natale, è la meta ideale per chi vuole vivere un inverno autentico ai piedi delle Dolomiti. Torino combina fascino urbano e scenari alpini: la neve, pur non essendo costante, è abbastanza frequente a gennaio da rendere la città perfetta per un city break con le montagne a portata di mano.

Milano sorprende occasionalmente con fiocchi di neve, soprattutto nel cuore dell’inverno, aggiungendo un tocco magico alle sue eleganti vie e piazze. Verona regala inverni incostanti: la neve non è garantita ogni anno, ma quando copre la città, la trasforma in un quadro fiabesco, perfetto per romantiche passeggiate tra le vie storiche.

L’analisi si basa su dati storici relativi a neve e condizioni meteorologiche raccolti negli ultimi 50 anni in 50 città europee e internazionali. È stato considerato “giorno di neve” qualunque giorno con almeno 1 cm di manto nevoso. Sulla base di questi dati, gli esperti hanno calcolato un indice medio di presenza di neve nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio.