Indicatori anticipatori e ritardati nel trading online

Se stai provando ad impostare il tuo business per il successo, la prima cosa da fare è controllare i fatti e le cifre che descrivono la sua efficienza nei mesi passati. Una volta fatto questo, avrai un'idea delle aree in cui ha avuto prestazioni inferiori alle aspettative e, forse, delle decisioni gestionali che non hanno funzionato così bene. Quindi, potrai iniziare a sviluppare la tua strategia per il futuro seguendo le linee giuste.

Nello sviluppare tale strategia, dovrai anche essere consapevole dell'ambiente economico del futuro, sia in senso lato che in relazione al tuo settore specifico. Dopotutto, questo è il contesto in cui la tua attività dovrà operare. Per valutare come sarà questo futuro, dovrai essere in contatto con la percezione che le persone hanno del clima economico. La ragione è che queste percezioni influenzeranno le loro decisioni finanziarie, che a loro volta plasmeranno il mondo di domani.

Queste due categorie di dati (quelli che guardano al futuro e quelli che guardano al passato) sono chiamati, rispettivamente, indicatori anticipatori e indicatori ritardati, e sono utilizzati ben oltre lo scenario di una singola impresa. In particolare, vengono utilizzati ogni volta che gli analisti o i banchieri centrali stanno cercando di valutare la traiettoria dell'economia nel suo complesso, o quando gli operatori di borsa faticano a capire dove si sta dirigendo il mercato. In entrambi i casi c'è la necessità, innanzitutto, di fare i conti con i dati storici così come sono e, in secondo luogo, di farsi un'idea dell'atteggiamento che le persone stanno adottando nei confronti del futuro.

In questo articolo discuteremo alcuni dei più importanti indicatori anticipatori e ritardati utilizzati da economisti e trader. I nostri obiettivi sono quelli di trasmettere la loro utilità nell'ambito del Forex trading, aiutare i lettori a capire quali possono soddisfare al meglio le loro esigenze e, infine, suggerire i modi più redditizi in cui potrebbero essere utilizzati.

Iniziamo con gli indicatori che guardano al passato perché, come dice Bob Marley, “In questo grande futuro, non puoi dimenticare il tuo passato”.

I principali indicatori anticipatori per il mercato azionario

PIL

Un classico esempio di indicatore ritardato è il PIL (prodotto interno lordo) degli Stati Uniti, la potenza economica del pianeta Terra. Questo dato indica il valore dei beni e servizi prodotti dalla nazione in un determinato periodo di tempo, che può essere un trimestre o un anno. Il Bureau of Economic Analysis (BEA) trasmette ogni mese questa statistica sotto forma di percentuale, che rappresenta “il tasso di variazione del PIL reale (corretto per l'inflazione) rispetto al precedente trimestre o anno”. È inoltre possibile conoscere la variazione specifica del PIL per uno Stato, una contea o un settore industriale leggendo il rapporto del BEA.

Quando il PIL registra un andamento positivo, significa che le imprese stanno registrando guadagni costanti. Ciò incrementa la fiducia delle persone nell'economia, il che di solito è positivo per le azioni.

Tasso di inflazione

Un indicatore popolare dell'inflazione è l'indice CPI (indice dei prezzi al consumo), emesso dal Bureau of Labor Statistics (BLS). Esso fornisce una misura delle variazioni di prezzo che le persone hanno riscontrato nei beni di consumo. Il dato CPI, come il PIL, è espresso in percentuale e rappresenta la variazione media dei prezzi nei precedenti 12 mesi. Un dato pubblicato dal BLS si riferisce a tutti i beni di consumo; un altro riflette i cambiamenti di prezzo dei prodotti alimentari in particolare; un terzo mostra le variazioni dei prezzi dell'energia; e l'ultimo si riferisce ai beni esclusi gli alimenti e l'energia. È anche possibile tenere traccia delle variazioni di prezzo di specifiche categorie di alimenti come latticini, bevande analcoliche, carne o prodotti da forno.

Quando l'indice dei prezzi al consumo (CPI) è elevato, e mostra che beni e servizi stanno diventando più costosi, è generalmente un segnale positivo per le azioni. Lo è perché l'inflazione è caratteristica di un'economia in espansione. Tuttavia, c'è anche un impatto più sfumato. Se i prezzi aumentano, significa che i consumatori dovranno ridurre gli acquisti discrezionali come le vacanze e l'intrattenimento. Questo potrebbe portare a un calo nelle azioni correlate, incluse quelle del settore tecnologico. Inoltre, livelli elevati di inflazione possono esercitare un effetto ribassista sui titoli azionari quando inducono la Fed ad aumentare i tassi di interesse. Tassi più elevati riducono l'offerta di moneta necessaria per la crescita delle aziende, soprattutto quelle tecnologiche.

Tasso di disoccupazione

Il BLS ha anche il compito di riportare i dati mensili relativi alla disoccupazione negli Stati Uniti. Nel loro comunicato stampa intitolato “The Employment Situation” (La situazione occupazionale), citano il numero di americani disoccupati nel mese precedente come percentuale della forza lavoro. Per farlo, effettuano un'indagine su un campione accuratamente scelto e rappresentativo di 60.000 famiglie. Il dato principale viene ripreso dai media, ma vengono riportati anche altri dati riguardanti il campione, ovvero gli stipendi mensili e annuali, la durata dei rapporti di lavoro e la prevalenza della povertà.

Un numero elevato di americani disoccupati mina la fiducia nei mercati, con effetti ribassisti sulle azioni. Al contrario, dati sulla disoccupazione inaspettatamente bassi possono avere un effetto rialzista su Wall Street.

Tutto ciò va benissimo, ma ora è il momento di lasciarsi alle spalle questo tipo di indicatori ritardati. Il primo dei nostri indicatori anticipatori prende queste crude statistiche e le traduce in atteggiamenti e comportamenti umani, che delineeranno i contorni del futuro economico.

La curva dei rendimenti

La curva dei rendimenti è una linea che traccia i rendimenti (tassi di interesse) di due tipi di titoli di Stato statunitensi: i titoli del Tesoro a 10 anni e quelli a 2 anni. Gli strateghi sanno che la sua forma può darci un'idea di come sarà il futuro in termini di inflazione, tassi di interesse e clima economico generale. Ecco come:

La curva dei rendimenti si “inverte” quando i tassi di interesse dei titoli a 2 anni superano quelli dei titoli a 10 anni, sovvertendo l'ordine naturale delle cose. Quando vediamo ciò accadere, abbiamo una base piuttosto solida per credere che si stia profilando una recessione. Infatti, ogni recessione verificatasi dal 1970 è stata preceduta da una curva dei rendimenti invertita.

Concretamente, l'arco rovesciato mostra che gli obbligazionisti prevedono che la Federal Reserve manterrà basso il tasso dei fondi federali nell'orizzonte di lungo termine. Questo è ciò che riduce i tassi a lungo termine al di sotto di quelli a breve termine. Perché si aspettano una cosa del genere? Perché scorgono una crisi economica all'orizzonte, al quale la Fed dovrà rispondere tagliando i tassi. “Quindi, nella misura in cui queste valutazioni sono corrette o si autoavverano, saranno utili per prevedere le recessioni”, spiega la Fed di Chicago.

La curva dei rendimenti è rimasta invertita per un periodo prolungato, a partire dal luglio 2022 continuando fino al 2024, portando la Fed di New York a concludere nel marzo di quell'anno che una recessione fosse più probabile che improbabile entro i 12 mesi successivi. John Authers di Bloomberg ha scritto nel giugno 2024 che “se gli Stati Uniti riusciranno a sfuggire a una recessione, sarà stato il più grande falso allarme mai registrato sul mercato obbligazionario”.

Una curva dei rendimenti invertita è considerata un potente indicatore anticipatore nel trading, in quanto le azioni tendono a risentire in modo piuttosto diretto degli effetti di una recessione. Nello specifico, tende ad essere un fattore scatenante per un movimento ribassista del mercato.

Indice di fiducia dei consumatori (CCI)

Il Conference Board (un think tank fondato nel 1916) utilizza un metodo diverso per misurare le opinioni delle persone sulle future condizioni economiche. Organizzano un'ampia indagine su oltre 36 milioni di persone, interrogandole sui loro piani di acquisto di case, automobili, gadget e vacanze. Gli intervistatori chiedono anche alle persone le loro impressioni sull'andamento attuale dell'economia e sulla sua prospettiva futura. L'indice della situazione attuale del Conference Board riflette le convinzioni delle persone sulle attuali condizioni economiche, mentre l'indice delle aspettative si concentra di più sulle loro prospettive di ciò che ci aspetta.

Ciascun indice è espresso come cifra. Nel rapporto del Conference Board relativo a giugno 2024, il valore dell'indice delle aspettative è stato pari a 73,0, in calo rispetto alla cifra del mese precedente pari a 74,9. A parte il significato del calo della fiducia, questo ha fatto sì che l'indice rimanesse per il quinto mese consecutivo al di sotto di 80, livello chiave che, quando superato al ribasso, indica una recessione imminente.

Il Conference Board offre anche la propria interpretazione dei valori dell'indice per aiutarti a valutarne il significato. Quindi, nel giugno 2024, il loro capo economista Dana M. Peterson ha spiegato che l'aumento dell'indice della situazione attuale non significava che le persone stessero vedendo le condizioni economiche in modo più positivo. Piuttosto, il forte mercato del lavoro aveva influenzato positivamente le loro impressioni su questo punto. “Tuttavia, se dovessero apparire importanti debolezze nel mercato del lavoro, la fiducia potrebbe indebolirsi con il passare dell'anno”, ha concluso.

Il CCI è uno degli indicatori anticipatori più seguiti nel mercato azionario. Quando è positivo e forte, l'impatto sul sentiment del mercato tende ad essere rialzista. Se i consumatori si sentono ottimisti riguardo alla loro capacità di fare soldi, significa che sono propensi a spendere di più, il che è esattamente quello di cui hanno bisogno le società di Wall Street per prosperare.

Indice dei direttori agli acquisti (PMI)

L'Institute for Supply Management (ISM) ha un terzo metodo per valutare come si sentono le persone in merito all'economia. Conducono interviste, non con un gran numero di persone, ma con un gruppo molto selezionato: i direttori degli acquisti delle aziende manifatturiere. Sono questi individui che sono fondamentali nel decidere la quantità di materie prime che le aziende manifatturiere devono acquistare per soddisfare la domanda. Quando riferiscono che le loro aziende stanno espandendo la produzione, ciò dimostra che la domanda dei consumatori è robusta. Quando la produzione rallenta, significa che anche la domanda sta rallentando.

L'ISM sceglie i propri intervistati da 20 settori industriali in modo da ottenere un campione rappresentativo. Il tipo di domande che gli vengono poste includono nuovi ordini dei clienti, consegne, produzione, scorte, esportazioni e importazioni. Una caratteristica del rapporto dell'ISM che attira molta attenzione è il PMI, che riassume le informazioni raccolte in un unico dato numerico. Un valore PMI pari a 50 indica che la metà dei manager ha segnalato un'espansione, mentre l'altra metà ha segnalato una contrazione. Se il numero è inferiore a 50, significa che la contrazione è stata la tendenza generale. Quando è pari o superiore a 51, significa che la crescita ha prevalso nel complesso.

Il PMI viene pubblicato il primo giorno lavorativo di ogni mese. Il terzo giorno lavorativo, l'ISM trasmette un altro PMI specifico per il settore dei servizi. Per maggio 2024, il PMI manifatturiero ISM si è attestato a 48,7. Oltre a non aver raggiunto il livello di 50, questa è stata anche la diciottesima volta negli ultimi 19 mesi in cui il settore manifatturiero si è contratto. In linea con i risultati del CCI e l'andamento della curva dei rendimenti, questa notizia economica non è stata affatto incoraggiante.

Il PMI è un indicatore anticipatore popolare nel trading. Quando gli operatori di mercato vedono che il PMI è alto, lo interpretano come un motivo per essere ottimisti, in quanto significa che gli affari stanno andando a gonfie vele, portando un flusso di guadagni alle società di Wall Street.

Riassunto degli indicatori anticipatori nel trading

Riassunto degli indicatori anticipatori nel trading

Abbiamo familiarizzato con tre dei più rispettati indicatori anticipatori e ritardati nel trading, spiegandone il significato rispetto all'economia e al mercato azionario. Tieni presente che l'impatto degli indicatori anticipatori e ritardati non sempre seguirà le regole. Per varie ragioni, non sarà sempre vero che un basso tasso di disoccupazione si tradurrà in un aumento rialzista delle azioni. I trader devono tenere in considerazione il quadro generale in ogni caso, consultando altre statistiche e notizie per farsi un'idea di dove stia andando il mercato. E, quando si utilizzano nel trading online gli indicatori anticipatori e ritardati che abbiamo menzionato, è opportuno leggere una serie di analisi di mercato di qualità per capire come gli esperti interpretano i dati.

















