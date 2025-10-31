Paura in via San Luigi: moto contro auto, ferito un centauro

Attimi di tensione questa mattina, venerdì 31 ottobre 2025, a Orbassano, dove un brutto incidente ha coinvolto un’auto e una motocicletta in via San Luigi.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat 500X e una moto si sono scontrate lungo la carreggiata. L’impatto è stato violento: il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto, riportando diverse ferite.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118 di Azienda Zero, che hanno prestato le prime cure al centauro. Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale per gli accertamenti del caso. Secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

La Polizia locale di Orbassano ha effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.