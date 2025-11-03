Costretto a gettarsi nella Dora e seviziato: fermati due ragazzi e una ragazza, tutti minorenni

Svolta nelle indagini sulla brutale aggressione avvenuta la notte di Halloween a Moncalieri, dove un quindicenne sarebbe stato sequestrato, torturato e costretto a immergersi nel fiume Dora. I carabinieri, su mandato della procura dei minori, hanno identificato tre presunti responsabili: due ragazzi e una ragazza tra i 14 e i 16 anni, già noti alle forze dell’ordine per episodi di vandalismo. Uno di loro sarebbe anche compagno di scuola della vittima.

I tre sono ora formalmente indagati per sequestro di persona e violenza privata, ma il quadro potrebbe aggravarsi. Gli inquirenti stanno valutando anche l’ipotesi di violenza sessuale.

Sia la vittima sia i presunti aggressori verranno ascoltati dagli inquirenti, con il supporto di psicologi e alla presenza delle due pm titolari del fascicolo. L’inchiesta, avviata dopo la denuncia della madre del ragazzo, procede per capire cosa sia realmente accaduto quella notte del 31 ottobre.