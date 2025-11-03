 / Pinerolese

Pinerolese | 03 novembre 2025, 12:15

Luserna San Giovanni: l’ultimo giorno di Fiera tra fruste, musica e animali [FOTO]

La 768ª edizione della storica rassegna ha portato migliaia di visitatori nell’area degli impianti sportivi e in centro paese

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

L’ultima giornata della Fiera dei Santi di Luserna San Giovanni si è aperta al ritmo degli schiocchi di frusta del gruppo folcloristico del Roero, che ha accompagnato l’esibizione della banda musicale di Torre Pellice. Così, ieri, domenica 2 novembre, è iniziata la classica sfilata degli allevatori con i loro animali, che dai Nazzarotti hanno raggiunto l’area fiera agli impianti sportivi. Lì, nel fine settimana, migliaia di visitatori hanno percorso i prati e gli spazi circostanti la palestra e il campo da calcio, tra le bancarelle commerciali, l’esposizione del bestiame e gli spazi didattici per i bambini.

In centro paese, invece, l’esposizione di piccoli animali ha affollato l’ala di piazza Savines-le-Lac.

La Fiera dei Santi quest’anno è giunta alla 768ª edizione storica.

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

Elisa Rollino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium