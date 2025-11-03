Luserna San Giovanni: l’ultimo giorno di Fiera tra fruste, musica e animali [FOTO]

L’ultima giornata della Fiera dei Santi di Luserna San Giovanni si è aperta al ritmo degli schiocchi di frusta del gruppo folcloristico del Roero, che ha accompagnato l’esibizione della banda musicale di Torre Pellice. Così, ieri, domenica 2 novembre, è iniziata la classica sfilata degli allevatori con i loro animali, che dai Nazzarotti hanno raggiunto l’area fiera agli impianti sportivi. Lì, nel fine settimana, migliaia di visitatori hanno percorso i prati e gli spazi circostanti la palestra e il campo da calcio, tra le bancarelle commerciali, l’esposizione del bestiame e gli spazi didattici per i bambini.

In centro paese, invece, l’esposizione di piccoli animali ha affollato l’ala di piazza Savines-le-Lac.

La Fiera dei Santi quest’anno è giunta alla 768ª edizione storica.