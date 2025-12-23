Chiuderà il 1° gennaio 2027 la piscina di Luserna San Giovanni

La data è stata ufficializzata con la proroga della gestione alla Due Valli Libertas: la piscina di Luserna San Giovanni chiuderà il 1° gennaio 2027 per consentire i lavori di ristrutturazione.

Fino a quella data continuerà ad occuparsene dunque la società sportiva a cui è affidata anche la piscina di Perosa Argentina.

“La ristrutturazione era necessaria e siamo quindi contenti che venga fatta, tuttavia non possiamo nascondere la nostra apprensione sulla durata dei lavori e sulla possibilità di vincere la gara di affidamento al temine degli interventi” commenta Stefania Rivoira, presidente della Due Valli.

La società aveva cominciato a gestire la struttura di via Airali pochi anni dopo la sua costruzione. Tra istruttori, assistenti bagnanti e addetti alla segreteria, sono una quindicina le persone che oggi vi lavorano.

I nuotatori della piscina di Luserna San Giovanni potranno utilizzare i propri abbonamenti in quella di Perosa Argentina. Anche gli allenamenti di nuoto sincronizzato e veloce si sposteranno in Val Chisone: “Stiamo valutando di noleggiare un pulmino per permettere a tutti di partecipare – annuncia Rivoira -. Chi vive a Luserna San Giovanni, Torre Pellice, Barge e Bagnolo, potrebbe avere infatti avere qualche difficoltà negli spostamenti”.