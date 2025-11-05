Giardini Varallo, tra schiamazzi e incuria: “Servono potature e manutenzione”

Schiamazzi serali, bottiglie vuote e una pavimentazione irregolare che mette a rischio soprattutto gli anziani. È questo il quadro che descrivono i residenti di Vanchiglietta. Nel mirino i giardinetti di via Varallo, in Circoscrizione 7, dove il piccolo polmone verde continua a essere teatro di assembramenti rumorosi e incuria.

“Durante l’estate - racconta Gino, residente della zona autore della segnalazione -, la piazzetta si riempie di ragazzini che restano fino a tardi, facendo confusione. Anche adesso, con il freddo, si ritrovano qui. Ultimamente sono passati due volte i vigili e almeno gli schiamazzi sono diminuiti, ma al mattino troviamo di tutto: bottiglie di birra e resti di liquori”.

Il problema, però, non si limita al disturbo della quiete. “Il giardino è pieno di avvallamenti - aggiunge -, e per chi è anziano camminare qui è pericoloso. Servirebbe una riqualificazione, con una sistemazione del terreno, la potatura degli alberi e una pulizia più frequente”.

A pochi metri di distanza, un’altra segnalazione riguarda corso Tortona, quasi all’angolo con via Varallo: al civico 10, un tombino sporge di alcuni centimetri rispetto al livello del marciapiede. “Prima o poi qualcuno si inciampa e si fa male” denuncia sempre Gino.

Sulla vicenda è intervenuto anche il capogruppo della Lega in Circoscrizione 7, Daniele Moiso, che chiederà chiarimenti agli uffici tecnici. “La sicurezza dei marciapiedi e il decoro dei giardini pubblici - spiega -, sono temi e segnalazioni che riceviamo spesso dai cittadini. È importante che vengano pianificati interventi di manutenzione per evitare rischi e restituire spazi curati e fruibili”.

I residenti, intanto, sperano che le prossime settimane portino risposte concrete: “Non chiediamo grandi opere - conclude Gino -, solo un po’ di attenzione per un angolo del quartiere che, con pochi interventi, potrebbe tornare ad essere accogliente per tutti”.