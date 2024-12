Con "La vita è rotonda" Carlo Nesti rivive 50 anni di giornalismo, trionfi e dolori di Toro e Juve

Dopo i libri dedicati alla spiritualità e alla fede, Carlo Nesti torna all'amore di tutta la sua vita e a 50 anni di una prestigiosa carriera. "La vita è rotonda" (150 pagine, Saggese Editori, 18 euro il prezzo di copertina), infatti, ripercorre mezzo secolo di calcio vissuto dallo storico telecronista della Rai, partendo da primo articolo scritto nel 1974 sul settimanale Calciofilm.

50 anni di nazionale, Juve e Toro

Un anno dopo Nesti era già corrispondente da Torino del Guerin Sportivo e del Corriere d'Informazione, prologo all'approdo a Tuttosport, che avrebbe lasciato nel 1980 per iniziare la sua lunghissima avventura in Rai. Voce di Tutto il calcio minuto per minuto, poi curatore delle famose 'schede' per il Processo del Lunedì reso celebre da Aldo Biscardi, quindi gli anni come inviato al seguito della nazionale (diventando a lungo la voce ufficiale dell'Under 21), che ha visto dal vivo vincere sia il Mondiale spagnolo del 1982 che quello del 2006 in Germania. Il tutto senza dimenticare mai Juve e Toro, con servizi e approfondimenti per Novantesimo Minuto e La Domenica Sportiva.

Calcio e anche vita personale

"La vita è rotonda" è un pò l’autobiografia ufficiale di Carlo Nesti, “un diario esistenziale del pallone” in cui il celebre telecronista sportivo annota tutti i momenti significativi della sua vita e della sua carriera, sullo sfondo delle partite più memorabili della storia del calcio. Le vicende personali si intrecciano, infatti, a quelle sportive, in una vita spesa al servizio delle sue più grandi passioni: il pallone, il microfono e la penna.

Dagli anni Settanta ai Duemila, il resoconto di quasi cinquanta anni di emozioni, aneddoti e disavventure: dalle prime trasferte in campi internazionali alle partite maledette, dalla lunga esperienza in Rai alla telecronaca di sei Mondiali e sei Europei.

Tv, radio, internet e Facebook

Una testimonianza intima e velata di nostalgia degli episodi che hanno segnato il bello e il brutto del calcio, e lo hanno visto appassionato interprete e protagonista di un giornalismo in continuo mutamento, dalla carta stampata alla radio, dalla televisione al mondo del Web (con il suo Nesti Channel, nato nel 2002, che oggi continua ad esistere come pagina Facebook). Un libro da leggere tutto d'un fiato, un buonissimo compagno di viaggio in questi giorni di festa in cui si ha più tempo da dedicare anche alla lettura. E un modo per rivivere tanti momenti della storia di Juve e Toro.